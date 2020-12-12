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Вулверхэмптон - Астон Вилла
Вулверхэмптон - Астон Вилла: обзор матча 12 декабря 2020
Вулверхэмптон
12.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
90+4'
А. Эль-Гази (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Астон Вилла
90'
+7
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Рэмзи
Вторая желтая
Ж. Моутинью
90'
+5
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эль-Гази
88'
Желтая карточка
Д. Грилиш
85'
Вторая желтая
Д. Луис
Желтая карточка
Ж. Моутинью
83'
81'
Желтая карточка
Э. Конса
81'
Желтая карточка
М. Таргетт
Замена
Р. Невеш
️️️️
Л. Дендокер
80'
Желтая карточка
Л. Дендокер
77'
75'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
А. Траоре
43'
30'
Желтая карточка
Д. МакГинн
29'
Желтая карточка
М. Кэш
14'
Желтая карточка
Д. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Педру Нету
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
17
Витинья
ЦП
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
4-2-1-3
1
Патрисиу
21
Маршал
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
21
Силва
11
Поденсе
7
Нету
4-2-3-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
11
Траоре
41
Рэмзи
10
Грилиш
11
Уоткинс
18
Дендокер
8
Невеш
8
Невеш
18
Дендокер
41
Рэмзи
6
Накамба
6
Накамба
41
Рэмзи
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Астон Вилла
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
8
Оуэн Отасови
ОП
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вулверхэмптон - Астон Вилла
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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