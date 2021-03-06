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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вулверхэмптон
Астон Вилла - Вулверхэмптон: обзор матча 06 марта 2021
Астон Вилла
06.03.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вулверхэмптон
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Б. Траоре
83'
78'
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Жозе
Замена
К. Дэвис
️️️️
Трезеге
78'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Сансон
61'
Желтая карточка
М. Сансон
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
15
Луис
7
МакГинн
8
Сансон
7
Трезеге
11
Траоре
11
Уоткинс
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
27
Семеду
15
Коди
29
Сайсс
17
Кастро
8
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
12
Виллиан Жозе
8
Сансон
6
Баркли
6
Баркли
8
Сансон
11
Траоре
41
Рэмзи
41
Рэмзи
11
Траоре
7
Трезеге
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Трезеге
12
Виллиан Жозе
21
Силва
21
Силва
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Астон Вилла
Вулверхэмптон
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
Главный тренер
Дин Смит
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Астон Вилла - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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