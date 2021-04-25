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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 25 апреля 2021
Астон Вилла
25.04.2021, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
9'
А. Эль-Гази (П)
90+2'
К. Дэвис
23'
М. Перейра (П)
47'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Бромвич
ГОЛ! 2:2!
К. Дэвис
Пас отдал
О. Уоткинс
90'
+2
Замена
Уэсли
️️️️
Б. Траоре
90'
+1
86'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
Замена
К. Дэвис
️️️️
Р. Баркли
82'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Луис
78'
77'
Желтая карточка
О. Йокушлу
67'
Замена
М. Филлипс
️️️️
К. Робинсон
54'
Желтая карточка
К. Галлахер
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Дианье
23'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Эль-Гази
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Уэсли
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
11
Траоре
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
4-3-1-2
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
6
Аджайи
22
Таунсенд
2
Мэйтленд-Найлс
8
Галлахер
5
Йокушлу
10
Перейра
45
Дианье
47
Робинсон
15
Луис
41
Рэмзи
41
Рэмзи
15
Луис
11
Траоре
7
Уэсли
7
Уэсли
11
Траоре
6
Баркли
9
Дэвис
9
Дэвис
6
Баркли
2
Мэйтленд-Найлс
26
О'Ши
26
О'Ши
2
Мэйтленд-Найлс
47
Робинсон
25
Филлипс
25
Филлипс
47
Робинсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Бромвич
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
Главный тренер
Дин Смит
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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