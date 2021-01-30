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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 30 января 2021
Саутгемптон
30.01.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
41'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
90'
+6
Замена
М. Накамба
️️️️
Р. Баркли
Замена
А. Янкевиц
️️️️
О. Ромеу
89'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Т. Уолкотт
65'
Замена
М. Дженепо
️️️️
И. Диалло
59'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
53'
41'
ГОЛ! 0:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Д. Грилиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-1-4-1-1
29
МакКарти
5
Бертранд
5
Стивенс
5
Беднарек
27
Диалло
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
21
Ромеу
32
Уолкотт
28
Ингс
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
11
Траоре
10
Грилиш
11
Уоткинс
21
Ромеу
45
Янкевиц
45
Янкевиц
21
Ромеу
27
Диалло
12
Дженепо
12
Дженепо
27
Диалло
32
Уолкотт
19
Адамс
19
Адамс
32
Уолкотт
6
Баркли
6
Накамба
6
Накамба
6
Баркли
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
2
Кейн Рэмси
ЦП
7
Ян Валери
ПЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
2
Кейн Рэмси
ЦП
7
Ян Валери
ПЗ
17
Калеб Уоттс
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
7
Трезеге
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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