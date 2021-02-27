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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Астон Вилла
Лидс - Астон Вилла: обзор матча 27 февраля 2021
Лидс
27.02.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
5'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Астон Вилла
88'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
Желтая карточка
П. Эрнандес
84'
80'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
79'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Т. Робертс
71'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
Э. Кошта
64'
Желтая карточка
М. Клих
63'
61'
Желтая карточка
М. Таргетт
Желтая карточка
Т. Робертс
61'
Замена
Э. Алиоски
️️️️
П. Стрейк
53'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
47
Джек Дженкинс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-1-4
30
Мелье
6
Купер
4
Стрейк
12
Эйлинг
3
Льоренте
15
Даллас
43
Клих
11
Рафинья
45
Бэмфорд
19
Робертс
11
Кошта
4-2-3-1
1
Мартинес
27
Эль-Мохамади
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
6
Накамба
7
МакГинн
11
Траоре
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
4
Стрейк
7
Алиоски
7
Алиоски
4
Стрейк
19
Робертс
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Робертс
11
Кошта
11
Харрисон
11
Харрисон
11
Кошта
41
Рэмзи
8
Сансон
8
Сансон
41
Рэмзи
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Лидс
Астон Вилла
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лидс - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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