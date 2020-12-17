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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Бернли
Астон Вилла - Бернли: обзор матча 17 декабря 2020
Астон Вилла
17.12.2020, четверг, 21:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Бернли
90'
+2
Замена
Э. Питерс
️️️️
Р. Брэди
Желтая карточка
О. Уоткинс
84'
82'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
Замена
К. Дэвис
️️️️
Б. Траоре
80'
65'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
32'
Желтая карточка
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-2-3-1
1
Мартинес
23
Таргетт
30
Хаус
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
7
МакГинн
6
Накамба
10
Грилиш
11
Траоре
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
8
Браунхилл
11
Брэди
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
11
Траоре
9
Дэвис
9
Дэвис
11
Траоре
11
Брэди
33
Питерс
33
Питерс
11
Брэди
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
Остались в запасе
Астон Вилла
Бернли
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Астон Вилла - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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