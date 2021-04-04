Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Фулхэм
Астон Вилла - Фулхэм: обзор матча 04 апреля 2021
Астон Вилла
04.04.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
78'
Трезеге
81'
Трезеге
87'
О. Уоткинс
61'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Фулхэм
ГОЛ! 3:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Б. Траоре
87'
83'
Замена
Д. Онома
️️️️
М. Лемина
83'
Замена
Д. Майя
️️️️
Р. Лофтус-Чик
ГОЛ! 2:1!
Трезеге
Пас отдал
К. Дэвис
81'
ГОЛ! 1:1!
Трезеге
Пас отдал
Т. Мингс
78'
74'
Желтая карточка
Б. Рид
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Луис
74'
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Сансон
67'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
47'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Лукман
16'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Желтая карточка
Д. Луис
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
7
МакГинн
8
Сансон
11
Траоре
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
4-1-2-1-2
23
Ареоля
2
Тете
4
Адарабиойо
2
Андерсен
34
Эйна
99
Лемина
6
Рид
20
Лофтус-Чик
14
Рид
9
Митрович
11
Лукман
15
Луис
41
Рэмзи
41
Рэмзи
15
Луис
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
8
Сансон
9
Дэвис
9
Дэвис
8
Сансон
99
Лемина
17
Онома
17
Онома
99
Лемина
11
Лукман
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
20
Лофтус-Чик
9
Майя
9
Майя
20
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Астон Вилла
Фулхэм
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
99
Франк Ангисса
ЦП
31
Фабри
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
31
Фабри
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Астон Вилла - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Фулхэм
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+