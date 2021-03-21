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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Тоттенхэм
Астон Вилла - Тоттенхэм: обзор матча 21 марта 2021
Астон Вилла
21.03.2021, воскресенье, 22:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
29'
К. Винисиус
68'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Тоттенхэм
Желтая карточка
М. Таргетт
90'
+3
Желтая карточка
Д. МакГинн
86'
83'
Желтая карточка
К. Винисиус
81'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Т. Н'Домбеле
Замена
К. Дэвис
️️️️
Трезеге
79'
Желтая карточка
М. Кэш
74'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Кейн
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Сансон
66'
66'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Ло Чельсо
63'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
60'
57'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
С. Регилон
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Л. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Дуглас Луис
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
8
Сансон
7
МакГинн
7
Трезеге
11
Траоре
11
Уоткинс
4-2-2-2
1
Льорис
6
Санчес
5
Танганга
6
Родон
3
Регилон
23
Хейбьерг
22
Н'Домбеле
7
Моура
20
Ло Чельсо
9
Кейн
95
Винисиус
8
Сансон
6
Баркли
6
Баркли
8
Сансон
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
7
Трезеге
9
Дэвис
9
Дэвис
7
Трезеге
3
Регилон
4
Дэвис
4
Дэвис
3
Регилон
22
Н'Домбеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
20
Ло Чельсо
34
Бергвейн
34
Бергвейн
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Главный тренер
Дин Смит
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Элфи Девайн
ЦП
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Остались в запасе
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Элфи Девайн
ЦП
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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