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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лестер
Астон Вилла - Лестер: обзор матча 21 февраля 2021
Астон Вилла
21.02.2021, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
48'
Б. Траоре
19'
Д. Мэддисон
23'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лестер
88'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ю. Тилеманс
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Луис
81'
76'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Р. Перейра
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Р. Баркли
76'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
67'
65'
Замена
Н. Менди
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
59'
Желтая карточка
Д. Луис
51'
ГОЛ! 1:2!
Б. Траоре
48'
34'
Желтая карточка
О. Ндиди
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барнс
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Х. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
11
Траоре
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
3-2-3-1-1
1
Шмейхель
2
Сеюнджу
21
Кастань
35
Эванс
21
Перейра
33
Томас
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
6
Баркли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
6
Баркли
15
Луис
8
Сансон
8
Сансон
15
Луис
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
21
Перейра
12
Амарти
12
Амарти
21
Перейра
10
Мэддисон
6
Менди
6
Менди
10
Мэддисон
18
Тилеманс
8
Чодури
8
Чодури
18
Тилеманс
Остались в запасе
Астон Вилла
Лестер
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Астон Вилла - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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