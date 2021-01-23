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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ньюкасл
Астон Вилла - Ньюкасл: обзор матча 23 января 2021
Астон Вилла
23.01.2021, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
13'
О. Уоткинс
42'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ньюкасл
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Д. Грилиш
88'
81'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Альмирон
Замена
Трезеге
️️️️
Б. Траоре
80'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Р. Баркли
80'
71'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Х. Манкильо
71'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Э. Кэрролл
57'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
54'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
ГОЛ! 2:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Д. Грилиш
42'
26'
Желтая карточка
Ф. Шер
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
6
Накамба
6
Баркли
10
Грилиш
11
Траоре
11
Уоткинс
3-4-1-2
1
Дарлоу
22
Манкильо
5
Шер
24
Ласселлс
26
Шелви
14
Хэйден
29
Хендрик
18
Льюис
10
Альмирон
9
Кэрролл
13
Уилсон
10
Грилиш
41
Рэмзи
41
Рэмзи
10
Грилиш
11
Траоре
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Траоре
6
Баркли
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
6
Баркли
9
Кэрролл
10
Фрейзер
10
Фрейзер
9
Кэрролл
22
Манкильо
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
22
Манкильо
10
Альмирон
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Альмирон
Остались в запасе
Астон Вилла
Ньюкасл
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Астон Вилла - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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