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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 01 мая 2021
Эвертон
01.05.2021, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
19'
Д. Калверт-Льюин
13'
О. Уоткинс
80'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
90'
+2
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Эль-Гази
90'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
88'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Б. Траоре
Замена
Д. Кинг
️️️️
Г. Сигурдссон
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Б. Траоре
Замена
Бернард
️️️️
А. Ивоби
76'
Замена
Ф. Делф
️️️️
А. Гомеш
70'
41'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
15
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
4
Годфри
23
Коулмен
20
Гомеш
25
Аллан
23
Родригес
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
2
Мингс
15
Конса
23
Таргетт
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
21
Эль-Гази
11
Траоре
11
Уоткинс
20
Гомеш
18
Делф
18
Делф
20
Гомеш
Ивоби
11
Бернард
11
Бернард
Ивоби
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Сигурдссон
7
Кинг
7
Кинг
10
Сигурдссон
11
Траоре
41
Рэмзи
41
Рэмзи
11
Траоре
21
Эль-Гази
9
Дэвис
9
Дэвис
21
Эль-Гази
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
11
Джейден Филоджин
ЛВ
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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