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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ливерпуль
Астон Вилла - Ливерпуль: обзор матча 04 октября 2020
Астон Вилла
04.10.2020, воскресенье, 21:15
Англия. Премьер-лига, 4 тур
7 : 2
Завершен
Ливерпуль
4'
О. Уоткинс
22'
О. Уоткинс
35'
Д. МакГинн
39'
О. Уоткинс
55'
Р. Баркли
66'
Д. Грилиш
75'
Д. Грилиш
33'
М. Салах
60'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ливерпуль
Желтая карточка
М. Накамба
90'
+2
Замена
Б. Траоре
️️️️
Трезеге
87'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
М. Кэш
80'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. Луис
80'
ГОЛ! 7:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Д. МакГинн
75'
68'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 6:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
О. Уоткинс
66'
61'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Гомес
60'
ГОЛ! 5:2!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
ГОЛ! 5:1!
Р. Баркли
Пас отдал
Д. Грилиш
55'
Желтая карточка
Д. Луис
46'
46'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Н. Кейта
ГОЛ! 4:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Трезеге
39'
38'
Желтая карточка
В. ван Дейк
ГОЛ! 3:1!
Д. МакГинн
35'
33'
ГОЛ! 2:1!
М. Салах
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Грилиш
22'
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Грилиш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
7
МакГинн
15
Луис
6
Баркли
7
Трезеге
10
Грилиш
11
Уоткинс
4-1-2-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Салах
20
Жота
9
Фирмино
2
Кэш
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
2
Кэш
15
Луис
6
Накамба
6
Накамба
15
Луис
7
Трезеге
11
Траоре
11
Траоре
7
Трезеге
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
2
Гомес
21
Джонс
21
Джонс
2
Гомес
8
Кейта
18
Минамино
18
Минамино
8
Кейта
Остались в запасе
Астон Вилла
Ливерпуль
31
Джед Стир
ВР
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Астон Вилла - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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