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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Астон Вилла
Тоттенхэм - Астон Вилла: обзор матча 19 мая 2021
Тоттенхэм
19.05.2021, среда, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
8'
С. Бергвейн
20'
С. Регилон (АГ)
39'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Астон Вилла
90'
+3
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Б. Траоре
90'
+1
Желтая карточка
Д. МакГинн
89'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
М. Накамба
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Танганга
83'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Г. Уинкс
74'
73'
Замена
Д. Луис
️️️️
Д. Грилиш
Замена
Г. Бэйл
️️️️
С. Бергвейн
72'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
43'
39'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Б. Траоре
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Регилон
ГОЛ! 1:0!
С. Бергвейн
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
15
Дуглас Луис
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Уэсли
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Регилон
23
Алдервейрелд
15
Дайер
5
Танганга
4
Уинкс
23
Хейбьерг
34
Бергвейн
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
4-1-1-3-1
1
Мартинес
15
Конса
2
Мингс
30
Хаус
23
Таргетт
6
Накамба
7
МакГинн
11
Траоре
21
Эль-Гази
10
Грилиш
11
Уоткинс
5
Танганга
2
Доэрти
2
Доэрти
5
Танганга
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
34
Бергвейн
18
Бэйл
18
Бэйл
34
Бергвейн
6
Накамба
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
6
Накамба
10
Грилиш
15
Луис
15
Луис
10
Грилиш
11
Траоре
11
Филоджин
11
Филоджин
11
Траоре
Остались в запасе
Тоттенхэм
Астон Вилла
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Тоттенхэм - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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