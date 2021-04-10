Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Астон Вилла
Ливерпуль - Астон Вилла: обзор матча 10 апреля 2021
Ливерпуль
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
57'
М. Салах
90+1'
Т. Александер-Арнольд
43'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Астон Вилла
ГОЛ! 2:1!
Т. Александер-Арнольд
90'
+1
Замена
Д. Шакири
️️️️
О. Кабак
89'
85'
Желтая карточка
О. Уоткинс
82'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Трезеге
Замена
С. Мане
️️️️
Р. Фирмино
75'
Желтая карточка
Э. Робертсон
74'
73'
Желтая карточка
М. Таргетт
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Вейналдум
70'
68'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Б. Траоре
66'
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Накамба
Желтая карточка
Д. Милнер
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
57'
49'
Желтая карточка
Д. Луис
43'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. МакГинн
25'
Желтая карточка
Э. Конса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Дуглас Луис
ОП
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
3
Филлипс
5
Кабак
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
20
Жота
10
Салах
9
Фирмино
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
15
Луис
6
Накамба
7
МакГинн
11
Траоре
7
Трезеге
11
Уоткинс
23
Вейналдум
6
Алькантара
6
Алькантара
23
Вейналдум
9
Фирмино
10
Мане
10
Мане
9
Фирмино
5
Кабак
10
Шакири
10
Шакири
5
Кабак
6
Накамба
6
Баркли
6
Баркли
6
Накамба
7
Трезеге
41
Рэмзи
41
Рэмзи
7
Трезеге
11
Траоре
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Траоре
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Астон Вилла
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
20 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+