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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 03 февраля 2021
Астон Вилла
03.02.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
81'
О. Уоткинс
51'
Т. Соучек
56'
Д. Лингард
83'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
90'
+1
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Д. Лингард
88'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
С. Бенрахма
84'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Р. Фредерикс
83'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Антонио
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Грилиш
81'
Замена
М. Сансон
️️️️
Д. Луис
80'
Желтая карточка
Д. Луис
70'
Замена
Трезеге
️️️️
Р. Баркли
69'
65'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Антонио
51'
ГОЛ! 0:1!
Т. Соучек
Пас отдал
С. Бенрахма
Замена
Б. Траоре
️️️️
А. Эль-Гази
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
15
Луис
7
МакГинн
6
Баркли
10
Грилиш
21
Эль-Гази
11
Уоткинс
3-4-1-2
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
2
Фредерикс
41
Райс
28
Соучек
3
Крессуэлл
77
Лингард
18
Антонио
10
Бенрахма
15
Луис
8
Сансон
8
Сансон
15
Луис
6
Баркли
7
Трезеге
7
Трезеге
6
Баркли
21
Эль-Гази
11
Траоре
11
Траоре
21
Эль-Гази
10
Бенрахма
2
Джонсон
2
Джонсон
10
Бенрахма
2
Фредерикс
8
Форнальс
8
Форнальс
2
Фредерикс
77
Лингард
20
Боуэн
20
Боуэн
77
Лингард
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Том Хитон
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
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