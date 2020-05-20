Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Semih Kaya - статистика

#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йени Малатьяспор
22
0
0
1
0
Галатасарай
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Антальяспор
1 : 1
20.05.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 37 тур
Галатасарай
3 : 2
16.05.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Галатасарай
2 : 3
01.05.2022
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
2 : 0
18.04.2022
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 0
10.04.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
2 : 0
02.04.2022
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 1
20.03.2022
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
2 : 1
14.03.2022
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
2 : 0
05.03.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Газиантеп
0 : 0
23.02.2022
Йени Малатьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 3
21.02.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Галатасарай
1 : 1
12.02.2022
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 1
06.02.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Йени Малатьяспор
1 : 1
22.01.2022
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
14.01.2022
Гезтепе
1' - 56'
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
1 : 0
07.01.2022
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Фенербахче
2 : 0
26.12.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Йени Малатьяспор
2 : 2
23.12.2021
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Йени Малатьяспор
2 : 6
12.12.2021
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 0
06.12.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Йени Малатьяспор
0 : 0
28.11.2021
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.11.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
06.11.2021
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
2 : 0
30.10.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Адана Демирспор
0 : 2
16.10.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
03.10.2021
Хатайспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
21.09.2021
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Йени Малатьяспор
3 : 4
17.09.2021
Карагюмрюк
88' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
3 : 0
11.09.2021
Йени Малатьяспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 3 тур
Йени Малатьяспор
2 : 0
28.08.2021
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
22.08.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Йени Малатьяспор
1 : 5
16.08.2021
Трабзонспор
1' - 90'
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
1
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+