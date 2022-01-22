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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Бешикташ
Йени Малатьяспор - Бешикташ: обзор матча 22 января 2022
Йени Малатьяспор
22.01.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
84'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
61'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Бешикташ
Замена
К. Эзер
️️️️
М. Эскихеллак
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. BÃ¼yÃ¼k
84'
Желтая карточка
К. Хафез
81'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
81'
Замена
С. Маллан
️️️️
Р. Абид
75'
69'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
Замена
Б. Тетти
️️️️
P. Awuku Gameli
67'
Замена
A. BÃ¼yÃ¼k
️️️️
Н. Дико
66'
66'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
А. Тейшейра
66'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
К. Караман
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
М. Батшуайи
56'
Желтая карточка
А. Тейшейра
45'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
5
Соуза
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-1-1-5
25
Эзбир
3
15
Хафез
2
Зеффан
14
Окечукву
8
Шуиар
26
14
Абид
19
Эскихеллак
5
Чифтпинар
12
Дико
3-4-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
33
Йилмаз
21
Вида
15
Пьянич
18
Геззаль
5
Соуза
20
Уйсал
11
Тейшейра
19
Караман
44
Батшуайи
19
Эскихеллак
10
Эзер
10
Эзер
19
Эскихеллак
14
Абид
14
Маллан
14
Маллан
14
Абид
12
Дико
7
7
12
Дико
3
30
Тетти
30
Тетти
3
11
Тейшейра
50
Ялчин
50
Ялчин
11
Тейшейра
19
Караман
6
Ильхан
6
Ильхан
19
Караман
5
Соуза
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
5
Соуза
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Бешикташ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Йени Малатьяспор - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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