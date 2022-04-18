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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Йени Малатьяспор
Галатасарай - Йени Малатьяспор: обзор матча 18 апреля 2022
Галатасарай
18.04.2022, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
51'
Р. Бабел
53'
Х. Дервисоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Йени Малатьяспор
Замена
А. Озтюрк
️️️️
Маркао
90'
+3
87'
Замена
H. Osman
️️️️
Б. Тетти
Замена
Э. Килинк
️️️️
К. Актюркоглу
84'
Замена
A. Turan
️️️️
Т. Антальялы
83'
70'
Желтая карточка
Н. Дико
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Э. Пульгар
70'
Замена
Б. Гомис
️️️️
Х. Дервисоглу
70'
54'
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
B. Ãagiran
ГОЛ! 2:0!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
О. Эльабделлауи
53'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
51'
Желтая карточка
Р. Бабел
34'
16'
Желтая карточка
P. Awuku Gameli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
23
Маркао
25
Нельссон
3
Эльабделлауи
14
Антальялы
5
Пульгар
10
Кутлу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
8
Бабел
3-2-5
22
3
37
Кампи
15
Хафез
14
Окечукву
10
Эзер
12
Дико
77
30
19
Эскихеллак
30
Тетти
23
Маркао
33
Озтюрк
33
Озтюрк
23
Маркао
5
Пульгар
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
5
Пульгар
28
Дервисоглу
18
Гомис
18
Гомис
28
Дервисоглу
14
Антальялы
10
10
14
Антальялы
7
Актюркоглу
11
Килинк
11
Килинк
7
Актюркоглу
77
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
77
30
Тетти
19
19
30
Тетти
Остались в запасе
Галатасарай
Йени Малатьяспор
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Галатасарай - Йени Малатьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
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