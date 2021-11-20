Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Йени Малатьяспор
Гиресунспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 20 ноября 2021
Гиресунспор
20.11.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
70'
Ф. Диабате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гиресунспор - Йени Малатьяспор
Замена
Э. Ташдемир
️️️️
А. Бехич
88'
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Й. Пелюпесси
88'
Замена
E. Can Akdag
️️️️
Сержио
73'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Диабате
70'
69'
Желтая карточка
К. Хафез
68'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
K. Kanatsızkuş
Замена
Д. Чампнесс
️️️️
М. Сулейманов
62'
Замена
И. Бальде
️️️️
С. Дукара
46'
24'
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
С. Чифтпинар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
70
Сержио
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
8
Флавио
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Стиви Маллан
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
28
Erol Can Akdag
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Джо Чампнесс
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
0
Taha Gur
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
4-2-4
1
Кочук
16
Бехич
4
Диарра
25
Перес
18
Явру
70
Сержио
6
Пелюпесси
15
Дукара
8
Флавио
34
Диабате
93
Сулейманов
1-1-1-5
25
Эзбир
15
Хафез
14
Маллан
8
Шуиар
13
14
Абид
19
Эскихеллак
7
26
6
Пелюпесси
35
Пикинчол
35
Пикинчол
6
Пелюпесси
16
Бехич
33
Ташдемир
33
Ташдемир
16
Бехич
70
Сержио
28
28
70
Сержио
15
Дукара
6
Бальде
6
Бальде
15
Дукара
93
Сулейманов
14
Чампнесс
14
Чампнесс
93
Сулейманов
5
Чифтпинар
3
3
5
Чифтпинар
17
77
77
17
Остались в запасе
Гиресунспор
Йени Малатьяспор
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
0
Taha Gur
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ЦП
80
Чекдар Орхан
ЦП
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
0
Taha Gur
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Гиресунспор - Йени Малатьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Чотанак Спор Комплекси
Новости команд
Все
Гиресунспор
Йени Малатьяспор
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+