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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Кайсериспор
Галатасарай - Кайсериспор: обзор матча 12 февраля 2022
Галатасарай
12.02.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кайсериспор
85'
М. Мохамед
70'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Кайсериспор
90'
+5
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Кардозу
90'
+5
Замена
Г. Саздаги
️️️️
И. Акдаг
Желтая карточка
Маркао
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Б. Баязит
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
85'
82'
Замена
О. Кеман
️️️️
А. Бертолаччи
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
81'
Замена
О. Морутан
️️️️
Р. Бабел
80'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Т. Антальялы
80'
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Кардозу
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
С. Фегули
60'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
59'
55'
Замена
М. Тиам
️️️️
Р. Дживелек
46'
Замена
М. Гавранович
️️️️
М. Пектемек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
26
Semih Kaya
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Кайсериспор
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Пенья
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Маркао
23
Боэ
8
Фегули
14
Антальялы
10
Кутлу
7
Актюркоглу
18
Гомис
8
Бабел
3-2-1-4
25
Баязит
5
Хосейни
45
Четин
23
Кароль
6
Булут
91
Бертолаччи
20
Кардозу
9
Пектемек
3
Аттама
12
Акдаг
17
Бассан
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
14
Антальялы
5
Пульгар
5
Пульгар
14
Антальялы
8
Фегули
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
8
Фегули
8
Бабел
80
Морутан
80
Морутан
8
Бабел
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
91
Бертолаччи
8
Кеман
8
Кеман
91
Бертолаччи
12
Акдаг
25
Саздаги
25
Саздаги
12
Акдаг
Дживелек
9
Тиам
9
Тиам
Дживелек
28
Дживелек
28
Дживелек
20
Кардозу
23
Парлак
23
Парлак
20
Кардозу
9
Пектемек
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Пектемек
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Semih Kaya
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Semih Kaya
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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