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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Гезтепе
Йени Малатьяспор - Гезтепе: обзор матча 14 января 2022
Йени Малатьяспор
14.01.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Гезтепе
7'
М. Эскихеллак
15'
Б. Эмир (П)
73'
Лоуренси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Гезтепе
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
W.
82'
Замена
С. Маллан
️️️️
К. Эзер
82'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Н. Дико
82'
79'
Замена
Я. Каян
️️️️
Х. Акбунар
79'
Замена
А. Яхович
️️️️
Ш. Ндиайе
73'
ГОЛ! 1:2!
Лоуренси
Пас отдал
О. Нвободо
69'
Желтая карточка
Х. Акбунар
68'
Замена
Лоуренси
️️️️
М. Баку
Замена
Р. Абид
️️️️
S. Kaya
56'
15'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Эмир
ГОЛ! 1:0!
М. Эскихеллак
Пас отдал
К. Эзер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
10
Кенан Эзер
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
5
Обинна Нвободо
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Гезтепе
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
20
Ялчин Каян
ЦП
10
Вейкан Шимшек
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
7
Лоуренси
ПВ
18
Адис Яхович
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
1-2-1-5
25
Эзбир
15
Хафез
10
Эзер
14
Окечукву
8
Шуиар
30
13
12
Дико
19
Эскихеллак
26
4-1-2-2-1
70
Эгрибаят
22
Алиджи
4
Анхель
41
Эмир
33
Нукан
5
Нвободо
6
Канкая
8
Айдогду
7
Акбунар
32
Баку
27
Ндиайе
13
3
3
13
10
Эзер
14
Маллан
14
Маллан
10
Эзер
12
Дико
17
17
12
Дико
26
14
Абид
14
Абид
26
7
Акбунар
20
Каян
20
Каян
7
Акбунар
32
Баку
7
Лоуренси
7
Лоуренси
32
Баку
27
Ндиайе
18
Яхович
18
Яхович
27
Ндиайе
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Гезтепе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Остались в запасе
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Йени Малатьяспор - Гезтепе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
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