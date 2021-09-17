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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Карагюмрюк
Йени Малатьяспор - Карагюмрюк: обзор матча 17 сентября 2021
Йени Малатьяспор
17.09.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Карагюмрюк
18'
Б. Тетти
24'
М. Эскихеллак
40'
М. Шуиар
30'
А. Бертолаччи
44'
А. Пешич
76'
А. Пешич
88'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Карагюмрюк
88'
ГОЛ! 3:4!
А. Бертолаччи
Пас отдал
Д. Эркин
Замена
S. Kaya
️️️️
М. Шуиар
88'
Желтая карточка
P. Awuku Gameli
83'
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
Б. Тетти
80'
Замена
H. Osman
️️️️
У. Хаддади
80'
78'
Замена
Э. Мор
️️️️
Э. Эзтюмер
76'
ГОЛ! 3:3!
А. Пешич
68'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Желтая карточка
М. Шуиар
67'
63'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Ю. Балковец
63'
Замена
К. Фрей
️️️️
Я. Карамо
Вторая желтая
Й. Ншимиримана
61'
58'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
55'
Желтая карточка
Д. Ндонг
49'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
48'
46'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
E. Tatli
44'
ГОЛ! 3:2!
А. Пешич
Пас отдал
Ю. Балковец
ГОЛ! 3:1!
М. Шуиар
Пас отдал
A. BÃ¼yÃ¼k
40'
37'
Замена
S. Ahmetoglu
️️️️
В. Хеденстад
30'
ГОЛ! 2:1!
А. Бертолаччи
Пас отдал
E. Tatli
ГОЛ! 2:0!
М. Эскихеллак
Пас отдал
М. Шуиар
24'
23'
Желтая карточка
Э. Эзтюмер
ГОЛ! 1:0!
Б. Тетти
Пас отдал
У. Хаддади
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Карагюмрюк
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Эмре Мор
ПВ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
1-1-1-5
22
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
14
Абид
13
5
Чифтпинар
25
19
Эскихеллак
4-2-2-3
86
Бекароглу
87
Жуканович
29
Балковец
6
Хеденстад
91
Бертолаччи
50
Эзтюмер
7
Муса
14
Карамо
14
8
Пешич
2
Вивиано
30
Тетти
3
3
30
Тетти
4
Хаддади
19
19
4
Хаддади
8
Шуиар
26
26
8
Шуиар
29
Балковец
88
Эркин
88
Эркин
29
Балковец
14
10
Дурмаз
10
Дурмаз
14
14
Карамо
11
Фрей
11
Фрей
14
Карамо
50
Эзтюмер
7
Мор
7
Мор
50
Эзтюмер
6
Хеденстад
70
70
6
Хеденстад
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Карагюмрюк
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
64
Omer Faruk Ersoy
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Йени Малатьяспор - Карагюмрюк
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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