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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Йени Малатьяспор
Адана Демирспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 16 октября 2021
Адана Демирспор
16.10.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
36'
Б. Тетти
55'
С. Дели (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адана Демирспор - Йени Малатьяспор
90'
+2
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
М. Шуиар
88'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
К. Канак
️️️️
Й. Свенссон
84'
Замена
T. Ãamdal
️️️️
Х. Рассул
84'
80'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
К. Хафез
79'
Замена
В. Бваля
️️️️
Б. Тетти
74'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
Замена
F. Ezeh
️️️️
Ю. Акгюн
70'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
70'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Дели
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Бьярнасон
46'
42'
Желтая карточка
Д. Ндонг
Желтая карточка
Ю. Акгюн
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Б. Тетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Каплан
4
Акайдын
5
Рассул
15
Дели
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
8
Бьярнасон
8
Варгас
11
Акгюн
45
Балотелли
2-1-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
15
Хафез
22
Ндонг
8
Шуиар
5
Чифтпинар
14
Абид
7
26
13
5
Рассул
17
17
5
Рассул
22
Свенссон
26
Канак
26
Канак
22
Свенссон
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
11
Акгюн
15
15
11
Акгюн
8
Бьярнасон
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
8
Бьярнасон
15
Хафез
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
15
Хафез
7
17
17
7
8
Шуиар
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
8
Шуиар
30
Тетти
26
Бваля
26
Бваля
30
Тетти
Остались в запасе
Адана Демирспор
Йени Малатьяспор
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Адана Демирспор - Йени Малатьяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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