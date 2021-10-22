Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Алтай
Йени Малатьяспор - Алтай: обзор матча 22 октября 2021
Йени Малатьяспор
22.10.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Алтай
57'
Б. Тетти
68'
A. BÃ¼yÃ¼k (П)
84'
Д. Бамба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Алтай
Желтая карточка
S. Kaya
90'
+5
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
90'
+2
Замена
В. Бваля
️️️️
Б. Тетти
86'
85'
Замена
А. Райан
️️️️
Z. Yildirim
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Бамба
Желтая карточка
М. Эскихеллак
81'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
68'
66'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Замена
С. Маллан
️️️️
М. Шуиар
62'
ГОЛ! 1:0!
Б. Тетти
Пас отдал
М. Эскихеллак
57'
20'
Замена
E. Çelenk
️️️️
М. Надери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
2-1-1-5
25
Эзбир
15
Хафез
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
13
26
30
Тетти
7
14
Абид
3-5-2
1
Лиш
4
22
Надери
90
Карайел
23
Тиам
7
Каппел
6
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
99
Бамба
8
8
Шуиар
14
Маллан
14
Маллан
8
Шуиар
7
17
17
7
30
Тетти
26
Бваля
26
Бваля
30
Тетти
22
Надери
89
89
22
Надери
8
29
Райан
29
Райан
8
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Алтай
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Йени Малатьяспор - Алтай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Алтай
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+