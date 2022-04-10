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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Галатасарай
Фенербахче - Галатасарай: обзор матча 10 апреля 2022
Фенербахче
10.04.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
26'
М. Зайц
68'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Галатасарай
90'
+2
Желтая карточка
Т. Антальялы
Замена
М. Бериша
️️️️
М. Креспо
90'
+1
Замена
А. Салаи
️️️️
Ф. Кадиоглу
90'
+1
Замена
Л. Густаво
️️️️
С. Дурсун
90'
+1
84'
Замена
О. Морутан
️️️️
Р. Бабел
84'
Замена
A. Turan
️️️️
Б. Гомис
Замена
Д. Пелкас
️️️️
И. Кахведжи
80'
74'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
А. Чикелдэу
ГОЛ! 2:0!
С. Дурсун
68'
Желтая карточка
И. Кахведжи
62'
59'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
56'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Бабел
40'
Желтая карточка
Маркао
Желтая карточка
С. Азиз
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Зайц
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
26
Semih Kaya
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-5-1-1
1
Баиндыр
4
Азиз
3
Мин-Джэ
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
8
Яндас
8
Зайц
19
Креспо
17
Кахведжи
9
Росси
19
Дурсун
4-1-2-1-2
16
Муслера
3
Эльабделлауи
23
Маркао
25
Нельссон
15
ван Анхолт
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
18
Гомис
8
Бабел
24
Кадиоглу
41
Салаи
41
Салаи
24
Кадиоглу
19
Дурсун
14
Густаво
14
Густаво
19
Дурсун
17
Кахведжи
10
Пелкас
10
Пелкас
17
Кахведжи
19
Креспо
20
Бериша
20
Бериша
19
Креспо
8
Бабел
80
Морутан
80
Морутан
8
Бабел
18
Гомис
10
10
18
Гомис
20
Чикелдэу
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
20
Чикелдэу
Остались в запасе
Фенербахче
Галатасарай
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
26
Semih Kaya
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
26
Semih Kaya
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Доменек Торрент
Статистика матча Фенербахче - Галатасарай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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