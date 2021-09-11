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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Йени Малатьяспор
Бешикташ - Йени Малатьяспор: обзор матча 11 сентября 2021
Бешикташ
11.09.2021, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
7'
М. Батшуайи
10'
Д. Н'Куду
52'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Йени Малатьяспор
75'
Замена
С. Маллан
️️️️
Р. Абид
75'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
72'
Замена
H. Osman
️️️️
S. Kaya
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
69'
Замена
М. Топал
️️️️
М. Пьянич
68'
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Н'Куду
68'
58'
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Ндонг
ГОЛ! 3:0!
М. Батшуайи
52'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
А. Тейшейра
43'
Замена
Велинтон
️️️️
Д. Вида
20'
Желтая карточка
М. Пьянич
15'
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
М. Пьянич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Соуза
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
13
Wallace
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
3-5-1-1
30
Дестаноглу
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
18
Геззаль
11
Тейшейра
14
Н'Куду
5
Соуза
20
Уйсал
15
Пьянич
44
Батшуайи
1-1-5
22
4
Хаддади
22
Ндонг
66
Ншимиримана
26
17
7
14
Абид
11
Тейшейра
70
Боздоган
70
Боздоган
11
Тейшейра
21
Вида
23
Велинтон
23
Велинтон
21
Вида
15
Пьянич
5
Топал
5
Топал
15
Пьянич
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
14
Н'Куду
19
Караман
19
Караман
14
Н'Куду
14
Абид
14
Маллан
14
Маллан
14
Абид
7
77
77
7
22
Ндонг
8
Шуиар
8
Шуиар
22
Ндонг
26
19
19
26
Остались в запасе
Бешикташ
Йени Малатьяспор
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Бешикташ - Йени Малатьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
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