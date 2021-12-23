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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Кайсериспор
Йени Малатьяспор - Кайсериспор: обзор матча 23 декабря 2021
Йени Малатьяспор
23.12.2021, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Кайсериспор
25'
М. Шуиар
36'
A. BÃ¼yÃ¼k
57'
М. Гавранович
90+1'
М. Пектемек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Кайсериспор
Желтая карточка
W.
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
О. Булут
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
М. Пектемек
Пас отдал
М. Тиам
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Б. Тетти
87'
79'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Д. Коловециос
Замена
С. Маллан
️️️️
Д. Ндонг
69'
65'
Замена
О. Кеман
️️️️
Г. Кампаньяро
65'
Замена
К. Манэ
️️️️
Г. Саздаги
64'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Гавранович
Пас отдал
О. Булут
46'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Л. Кароль
46'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Э. Бассан
ГОЛ! 2:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
М. Шуиар
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Шуиар
Пас отдал
Д. Ндонг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
3
Джозеф Аттама
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
1-1-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
13
14
Абид
7
26
5
Чифтпинар
4-1-3-2
1
5
Хосейни
15
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
9
Тиам
6
Булут
25
Саздаги
17
Бассан
3
Аттама
22
Ндонг
14
Маллан
14
Маллан
22
Ндонг
30
Тетти
17
17
30
Тетти
4
Коловециос
3
Субаши
3
Субаши
4
Коловециос
15
Кампаньяро
8
Кеман
8
Кеман
15
Кампаньяро
17
Бассан
9
Пектемек
9
Пектемек
17
Бассан
25
Саздаги
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
25
Саздаги
23
Кароль
19
Гавранович
19
Гавранович
23
Кароль
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Кайсериспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Йени Малатьяспор - Кайсериспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
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