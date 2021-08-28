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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Газиантеп
Йени Малатьяспор - Газиантеп: обзор матча 28 августа 2021
Йени Малатьяспор
28.08.2021, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
45'
A. BÃ¼yÃ¼k
68'
Б. Тетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Газиантеп
90'
+6
Желтая карточка
П. Джилободжи
Желтая карточка
W.
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
R. Niyaz
Замена
H. Osman
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
90'
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
М. Эскихеллак
90'
88'
Замена
М. Джихан
️️️️
А. Сагаль
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Б. Тетти
78'
76'
Замена
Т. Бервен
️️️️
А. Меркель
76'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
Х. Мендиль
ГОЛ! 2:0!
Б. Тетти
Пас отдал
A. BÃ¼yÃ¼k
68'
58'
Замена
К. Эзер
️️️️
Ж. Фигейредо
Замена
Д. Ндонг
️️️️
С. Маллан
57'
55'
Желтая карточка
Х. Мендиль
ГОЛ! 1:0!
A. BÃ¼yÃ¼k
Пас отдал
Р. Абид
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
6
Jefferson
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
1-1-5
22
4
Хаддади
14
Маллан
14
Абид
66
Ншимиримана
19
Эскихеллак
7
13
4-2-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
70
Кициу
14
Тошка
37
Мендиль
21
Меркель
6
28
Сагаль
20
5
Эрсой
25
Фигейредо
19
Эскихеллак
3
3
19
Эскихеллак
14
Маллан
22
Ндонг
22
Ндонг
14
Маллан
7
19
19
7
30
Тетти
17
17
30
Тетти
37
Мендиль
11
Пехливан
11
Пехливан
37
Мендиль
25
Фигейредо
10
Эзер
10
Эзер
25
Фигейредо
28
Сагаль
11
Джихан
11
Джихан
28
Сагаль
21
Меркель
19
Бервен
19
Бервен
21
Меркель
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Газиантеп
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
53
Yusuf Turk
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
97
Hasan Ozkan
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
53
Yusuf Turk
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Йени Малатьяспор - Газиантеп
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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