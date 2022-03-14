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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 14 марта 2022
Галатасарай
14.03.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
22'
К. Актюркоглу
32'
К. Актюркоглу
85'
Р. Йилмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Бешикташ
Желтая карточка
О. Байрам
86'
85'
ГОЛ! 2:1!
Р. Йилмаз
Пас отдал
Р. Геззаль
Замена
О. Байрам
️️️️
К. Актюркоглу
81'
78'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
А. Тейшейра
Желтая карточка
М. Мохамед
68'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Мохамед
68'
Замена
С. Боэ
️️️️
О. Эльабделлауи
68'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Э. Килинк
67'
64'
Желтая карточка
Соуза
Желтая карточка
А. Чикелдэу
48'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
С. Фегули
46'
46'
Замена
Соуза
️️️️
А. Хатчинсон
39'
Замена
К. Ларин
️️️️
К. Караман
39'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Г. Ялчин
33'
Желтая карточка
Р. Геззаль
33'
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
ГОЛ! 2:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Мохамед
32'
31'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
М. Мохамед
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Соуза
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
34
Kerem Kalafat
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Пенья
15
ван Анхолт
23
Маркао
25
Нельссон
3
Эльабделлауи
8
Фегули
14
Антальялы
10
Кутлу
7
Актюркоглу
11
Килинк
42
Мохамед
3-5-1-1
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
17
Мерас
70
Боздоган
13
Хатчинсон
20
Уйсал
18
Геззаль
50
Ялчин
11
Тейшейра
19
Караман
7
Актюркоглу
18
Байрам
18
Байрам
7
Актюркоглу
3
Эльабделлауи
23
Боэ
23
Боэ
3
Эльабделлауи
8
Фегули
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
8
Фегули
42
Мохамед
18
Гомис
18
Гомис
42
Мохамед
11
Килинк
8
Бабел
8
Бабел
11
Килинк
11
Тейшейра
33
Йилмаз
33
Йилмаз
11
Тейшейра
13
Хатчинсон
5
Соуза
5
Соуза
13
Хатчинсон
50
Ялчин
44
Батшуайи
44
Батшуайи
50
Ялчин
19
Караман
9
Ларин
9
Ларин
19
Караман
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
26
Semih Kaya
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Главный тренер
Ондер Каравели
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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