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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Йени Малатьяспор
Фенербахче - Йени Малатьяспор: обзор матча 26 декабря 2021
Фенербахче
26.12.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
10'
Ф. Новак
74'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Д. Пелкас
83'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
М. Озил
81'
81'
Замена
H. Osman
️️️️
У. Хаддади
81'
Замена
К. Хафез
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
М. Тиссеран
️️️️
К. Мин-Джэ
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Пелкас
Пас отдал
Э. Валенсия
74'
70'
Замена
С. Маллан
️️️️
Р. Абид
Замена
Э. Валенсия
️️️️
С. Дурсун
68'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
68'
58'
Желтая карточка
W.
Замена
Д. Пелкас
️️️️
И. Кахведжи
58'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новак
Пас отдал
М. Хакан Яндас
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
4-4-1-1
1
Эзер
41
Салаи
57
Новак
3
Мин-Джэ
26
Осайи-Самуэль
7
Соса
17
Кахведжи
19
Креспо
8
Яндас
10
Озил
19
Дурсун
1-1-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
14
Абид
26
30
Тетти
7
19
Эскихеллак
10
Озил
30
Сангаре
30
Сангаре
10
Озил
3
Мин-Джэ
32
Тиссеран
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
17
Кахведжи
10
Пелкас
10
Пелкас
17
Кахведжи
19
Дурсун
30
Валенсия
30
Валенсия
19
Дурсун
7
15
Хафез
15
Хафез
7
14
Абид
14
Маллан
14
Маллан
14
Абид
4
Хаддади
19
19
4
Хаддади
Остались в запасе
Фенербахче
Йени Малатьяспор
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Диего Росси
ЛВ
Главный тренер
Эрсун Янал
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Диего Росси
ЛВ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Фенербахче - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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