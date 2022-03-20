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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Галатасарай
Газиантеп - Галатасарай: обзор матча 20 марта 2022
Газиантеп
20.03.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Галатасарай
45+4'
П. Джилободжи
71'
А. Максим (П)
81'
Ж. Фигейредо
34'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Галатасарай
Замена
М. Джихан
️️️️
Ж. Фигейредо
90'
+2
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
R. Niyaz
89'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
М. Демир
83'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
А. Максим
81'
77'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Э. Килинк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Максим
71'
69'
Замена
Р. Бабел
️️️️
О. Морутан
66'
Желтая карточка
Э. Килинк
ГОЛ! 1:1!
П. Джилободжи
Пас отдал
А. Максим
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Б. Гомис
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
22'
Желтая карточка
О. Морутан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
14
Тошка
70
Кициу
29
Колкер
21
Эрдоган
44
Максим
25
Фигейредо
9
Демир
28
Сагаль
20
3-1-1-2-3
16
Муслера
25
Нельссон
23
Маркао
15
ван Анхолт
14
Антальялы
10
Кутлу
80
Морутан
7
Актюркоглу
11
Килинк
26
18
Гомис
9
Демир
8
Соялп
8
Соялп
9
Демир
20
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
20
25
Фигейредо
11
Джихан
11
Джихан
25
Фигейредо
11
Килинк
53
Йилмаз
53
Йилмаз
11
Килинк
80
Морутан
8
Бабел
8
Бабел
80
Морутан
Остались в запасе
Газиантеп
Галатасарай
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Статистика матча Газиантеп - Галатасарай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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