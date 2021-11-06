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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 06 ноября 2021
Йени Малатьяспор
06.11.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Истанбул Башакшехир
90+2'
K. Kanatsızkuş
39'
Т. Чигерчи
59'
Э. Вишча
61'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 1:3!
K. Kanatsızkuş
90'
+2
87'
Замена
П. Зули
️️️️
Э. Вишча
87'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
М. Текдемир
Замена
В. Бваля
️️️️
Б. Тетти
83'
83'
Замена
Л. Лима
️️️️
Х. Али Калдырым
72'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
72'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Н. Шадли
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
М. Шуиар
68'
Желтая карточка
Б. Тетти
67'
63'
Желтая карточка
Э. Вишча
61'
ГОЛ! 0:3!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Э. Вишча
59'
ГОЛ! 0:2!
Э. Вишча
Пас отдал
Б. Озкан
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
Д. Ндонг
46'
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
45'
+2
Желтая карточка
Д. Ндонг
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чигерчи
Пас отдал
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Истанбул Башакшехир
6
Лукас Лима
ЦЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
2-1-1-5
25
Эзбир
15
Хафез
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
19
Эскихеллак
26
14
Абид
7
30
Тетти
3-1-3-1-2
1
Бабакан
33
Али Калдырым
3
Дуарте
21
Текдемир
38
Чигерчи
19
Озкан
55
Ндайшими
89
Шадли
10
Вишча
77
Окака-Чука
42
Саинер
30
Тетти
26
Бваля
26
Бваля
30
Тетти
22
Ндонг
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
22
Ндонг
8
Шуиар
17
17
8
Шуиар
33
Али Калдырым
6
Лима
6
Лима
33
Али Калдырым
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
21
Текдемир
9
Тюрук
9
Тюрук
21
Текдемир
10
Вишча
44
Зули
44
Зули
10
Вишча
89
Шадли
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
89
Шадли
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Истанбул Башакшехир
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
75
Эмре Каплан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
19
Haqi Osman
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Йени Малатьяспор - Истанбул Башакшехир
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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