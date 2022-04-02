Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Карагюмрюк
Галатасарай - Карагюмрюк: обзор матча 02 апреля 2022
Галатасарай
02.04.2022, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Карагюмрюк
4'
Б. Гомис (П)
12'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Карагюмрюк
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Б. Гомис
90'
+3
76'
Пенальти не реализован!
А. Пешич
68'
Желтая карточка
Д. Люккассен
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
А. Чикелдэу
64'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Т. Антальялы
64'
62'
Замена
Л. Мерджан
️️️️
К. Бистрович
62'
Замена
А. Угур
️️️️
Д. Дурмаз
46'
Замена
Я. Карамо
️️️️
А. Туре
46'
Замена
Д. Эркин
️️️️
С. Дурсун
45'
+2
Желтая карточка
С. Дурсун
Желтая карточка
В. Нельссон
43'
Замена
Э. Килинк
️️️️
К. Актюркоглу
35'
ГОЛ! 2:0!
Р. Бабел
Пас отдал
А. Чикелдэу
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Гомис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
15
ван Анхолт
23
Маркао
25
Нельссон
18
Байрам
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
18
Гомис
8
Бабел
4-1-3-1-2
4
Бираски
54
Дурсун
32
Люккассен
29
Балковец
7
Туре
6
Билья
8
Бистрович
10
Дурмаз
7
Мор
8
Пешич
2
Вивиано
14
Антальялы
5
Пульгар
5
Пульгар
14
Антальялы
20
Чикелдэу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
11
Килинк
11
Килинк
7
Актюркоглу
18
Гомис
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
18
Гомис
7
Туре
14
Карамо
14
Карамо
7
Туре
54
Дурсун
88
Эркин
88
Эркин
54
Дурсун
8
Бистрович
22
Мерджан
22
Мерджан
8
Бистрович
10
Дурмаз
77
Угур
77
Угур
10
Дурмаз
Остались в запасе
Галатасарай
Карагюмрюк
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
80
Олимпиу Морутан
АП
10
Arda Turan
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
80
Олимпиу Морутан
АП
10
Arda Turan
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
7
Ахмед Муса
ПВ
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Галатасарай - Карагюмрюк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Карагюмрюк
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+