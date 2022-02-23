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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Йени Малатьяспор
Газиантеп - Йени Малатьяспор: обзор матча 23 февраля 2022
Газиантеп
23.02.2022, среда, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Йени Малатьяспор
70'
Желтая карточка
P. Awuku Gameli
68'
Желтая карточка
М. Эскихеллак
59'
Замена
️️️️
Й. Ншимиримана
46'
Замена
️️️️
B. Ãagiran
Замена
️️️️
С. Кициу
46'
Желтая карточка
Ж. Фигейредо
45'
+7
45'
+3
Пенальти не реализован!
М. Шуиар
Желтая карточка
О. Джейлан
44'
19'
Желтая карточка
М. Зеффан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
3-4-3
19
Гювенк
3
Джилободжи
14
Тошка
77
Джейлан
4
Ветрих
21
Эрдоган
44
Максим
8
Соялп
5
Эрсой
25
Фигейредо
9
Демир
3-1-1-5
25
Эзбир
2
Зеффан
3
15
Хафез
14
Окечукву
8
Шуиар
26
12
Дико
19
Эскихеллак
14
Абид
5
Чифтпинар
70
Кициу
70
Кициу
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
77
77
Остались в запасе
Газиантеп
Йени Малатьяспор
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
19
Торгейр Бервен
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Газиантеп - Йени Малатьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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