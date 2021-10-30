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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Йени Малатьяспор
Касымпаша - Йени Малатьяспор: обзор матча 30 октября 2021
Касымпаша
30.10.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
54'
L. Sadiku
73'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Йени Малатьяспор
Замена
️️️️
Н. Дирар
89'
82'
Замена
В. Бваля
️️️️
К. Хафез
Замена
Т. Сербест
️️️️
В. Эйссерик
79'
ГОЛ! 2:0!
У. Бозок
73'
Желтая карточка
Э. Эльмали
67'
59'
Замена
С. Маллан
️️️️
Д. Ндонг
ГОЛ! 1:0!
L. Sadiku
Пас отдал
В. Эйссерик
54'
Замена
У. Бозок
️️️️
Н. Йоргенсен
46'
Замена
Т. Бречка
️️️️
Р. Донк
46'
Замена
Х. Текин
️️️️
Э. Ташкыран
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
2-4-1-3
1
Ташкыран
25
Брума
4
Донк
8
Дирар
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
10
Травник
9
Эйссерик
14
Йоргенсен
24
17
Эльмали
2-1-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
15
Хафез
22
Ндонг
8
Шуиар
30
Тетти
13
19
Эскихеллак
14
Абид
7
1
Ташкыран
23
Текин
23
Текин
1
Ташкыран
4
Донк
25
Бречка
25
Бречка
4
Донк
9
Эйссерик
15
Сербест
15
Сербест
9
Эйссерик
14
Йоргенсен
17
Бозок
17
Бозок
14
Йоргенсен
22
Ндонг
14
Маллан
14
Маллан
22
Ндонг
15
Хафез
26
Бваля
26
Бваля
15
Хафез
Остались в запасе
Касымпаша
Йени Малатьяспор
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Касымпаша - Йени Малатьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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