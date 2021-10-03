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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Хатайспор
Йени Малатьяспор - Хатайспор: обзор матча 03 октября 2021
Йени Малатьяспор
03.10.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Хатайспор
35'
А. Эль-Кааби
70'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Хатайспор
90'
+2
Замена
E. Çolak
️️️️
А. Траоре
87'
Желтая карточка
М. Буджемаа
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Камара
Замена
С. Маллан
️️️️
М. Шуиар
69'
67'
Замена
М. Камара
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
К. Хафез
️️️️
S. Kaya
59'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
57'
Замена
В. Бваля
️️️️
Й. Ншимиримана
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Моанд
Желтая карточка
Д. Ндонг
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Лобжанидзе
29'
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
1-1-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
19
Эскихеллак
13
5
Чифтпинар
14
Абид
66
Ншимиримана
3-3-5
22
Черекчи
53
Оксюз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
1
Моанд
22
Курукук
20
Рибейру
10
Траоре
9
Эль-Кааби
26
15
Хафез
15
Хафез
26
8
Шуиар
14
Маллан
14
Маллан
8
Шуиар
66
Ншимиримана
26
Бваля
26
Бваля
66
Ншимиримана
10
Траоре
96
96
10
Траоре
12
Лобжанидзе
7
Камара
7
Камара
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Хатайспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Йени Малатьяспор - Хатайспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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