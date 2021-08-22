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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Йени Малатьяспор
Гезтепе - Йени Малатьяспор: обзор матча 22 августа 2021
Гезтепе
22.08.2021, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
56'
Б. Тетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Йени Малатьяспор
90'
+1
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Б. Тетти
90'
+1
Замена
B. Ãagiran
️️️️
Р. Абид
87'
Замена
A. Damlu
️️️️
Э. Эзбир
Замена
Д. Тижанич
️️️️
А. Нукан
85'
Замена
К. Демирташ
️️️️
Б. Эмир
76'
Замена
М. Баку
️️️️
С. Айдогду
76'
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
А. Яхович
76'
66'
Замена
С. Чифтпинар
️️️️
С. Маллан
Замена
Лоуренси
️️️️
В. Шимшек
65'
56'
ГОЛ! 0:1!
Б. Тетти
Пас отдал
Р. Абид
Желтая карточка
О. Нвободо
40'
34'
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
7
Мурат Палули
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
10
Вейкан Шимшек
ЦФ
70
Ирфан Эгрибаят
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
5
Обинна Нвободо
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Стиви Маллан
ЦП
14
Райан Абид
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
47
Караман Демирташ
ЦЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
43
Давид Тижанич
ЦП
7
Лоуренси
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
22
Керим Алиджи
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
32
Макана Баку
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
0
Taha Gur
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
4-1-1-5
7
Палули
33
Нукан
41
Эмир
15
Арсланажич
8
Айдогду
7
Акбунар
70
Эгрибаят
5
Нвободо
27
Ндиайе
18
Яхович
10
Шимшек
2-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
15
Хафез
14
Маллан
7
26
13
19
Эскихеллак
66
Ншимиримана
41
Эмир
47
Демирташ
47
Демирташ
41
Эмир
33
Нукан
43
Тижанич
43
Тижанич
33
Нукан
10
Шимшек
7
Лоуренси
7
Лоуренси
10
Шимшек
18
Яхович
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
18
Яхович
8
Айдогду
32
Баку
32
Баку
8
Айдогду
25
Эзбир
22
22
25
Эзбир
14
Маллан
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
14
Маллан
30
Тетти
17
17
30
Тетти
14
Абид
77
77
14
Абид
Остались в запасе
Гезтепе
Йени Малатьяспор
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
22
Керим Алиджи
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
17
Mert Örnek
ЦЗ
0
Taha Gur
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
6
Атакан Канкая
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
22
Керим Алиджи
ЦФ
1
Arda Özcimen
ЦФ
Остались в запасе
17
Mert Örnek
ЦЗ
0
Taha Gur
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Гезтепе - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
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