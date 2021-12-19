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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Йени Малатьяспор
Ризеспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 19 декабря 2021
Ризеспор
19.12.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
80'
Д. Хюммет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Йени Малатьяспор
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
A. Umar
88'
Желтая карточка
A. Umar
87'
85'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Р. Абид
81'
Желтая карточка
К. Хафез
ГОЛ! 1:0!
Д. Хюммет
Пас отдал
К. Сертел
80'
Замена
А. Потук
️️️️
Т. Бойд
74'
Замена
Л. Реми
️️️️
Ф. Болдрин
65'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Й. Похьянпало
65'
Желтая карточка
К. Сертел
47'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Г. Генюл
46'
42'
Желтая карточка
Д. Ндонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
19
Aminu Umar
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
3-4-3
13
88
Сертел
8
Хольмен
77
Генюл
19
10
Болдрин
27
Байано
88
Джокович
20
Похьянпало
19
Бойд
53
Топджу
1-2-1-5
25
Эзбир
15
Хафез
22
Ндонг
14
Маллан
8
Шуиар
26
5
Чифтпинар
30
Тетти
14
Абид
7
19
0
0
19
77
Генюл
52
Сабо
52
Сабо
77
Генюл
19
Бойд
4
Потук
4
Потук
19
Бойд
20
Похьянпало
23
Хюммет
23
Хюммет
20
Похьянпало
10
Болдрин
14
Реми
14
Реми
10
Болдрин
14
Абид
17
17
14
Абид
Остались в запасе
Ризеспор
Йени Малатьяспор
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Ризеспор - Йени Малатьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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