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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 20 мая 2022
Антальяспор
20.05.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
45'
А. Ндао
78'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Галатасарай
90'
+6
Желтая карточка
С. Боэ
90'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Х. Дервисоглу
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Л. Адриано
89'
Замена
Налдо
️️️️
Ф. Кудряшов
85'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Д. Синик
85'
Желтая карточка
Фернандо
81'
79'
Желтая карточка
А. Чикелдэу
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
Пас отдал
К. Актюркоглу
75'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Т. Антальялы
69'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Р. Бабел
69'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Фреди
65'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндао
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
16
Фреди
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
4-1-3-2
25
Боффин
30
Кудряшов
77
Вурал
89
Сары
7
Балчи
20
Фернандо
70
Синик
16
Фреди
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
4-2-1-3
16
Муслера
23
Боэ
23
Маркао
25
Нельссон
15
ван Анхолт
14
Антальялы
5
Пульгар
10
Кутлу
18
Гомис
28
Дервисоглу
8
Бабел
30
Кудряшов
5
Налдо
5
Налдо
30
Кудряшов
70
Синик
11
Гюмюш
11
Гюмюш
70
Синик
16
Фреди
88
Езмерт
88
Езмерт
16
Фреди
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
4
Адриано
17
Байракдар
17
Байракдар
4
Адриано
14
Антальялы
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
14
Антальялы
28
Дервисоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
28
Дервисоглу
8
Бабел
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Бабел
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Доменек Торрент
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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