Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Йени Малатьяспор
Трабзонспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 07 января 2022
Трабзонспор
07.01.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
23'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Йени Малатьяспор
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
90'
+1
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
90'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Т. Бакасетас
87'
86'
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
Замена
М. Сиопис
️️️️
Д. Токез
82'
79'
Замена
H. Osman
️️️️
K. Kanatsızkuş
66'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
С. Маллан
38'
Желтая карточка
К. Хафез
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
Э. Нвакаеме
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Стиви Маллан
ЦП
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
4
Тюркмен
4
Денсвил
12
Кейбаши
33
Перес
24
Токез
17
Гамшик
33
Омюр
9
Бакасетас
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
2-1-1-5
25
Эзбир
3
15
Хафез
14
Маллан
8
Шуиар
17
5
Чифтпинар
26
19
Эскихеллак
14
Абид
9
Бакасетас
3
Эздемир
3
Эздемир
9
Бакасетас
24
Токез
6
Сиопис
6
Сиопис
24
Токез
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
14
Маллан
77
77
14
Маллан
17
19
19
17
Остались в запасе
Трабзонспор
Йени Малатьяспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
17
Mert Örnek
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
27
Eric Ndizeye
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Трабзонспор - Йени Малатьяспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Йени Малатьяспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+