Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филипе Луис - статистика

Завершил карьеру
9 августа 1985 (41)
#16 | Защитник
183 см | 73 кг
Бразилия | Польша
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
10
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сан-Паулу
1 : 0
07.12.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
2 : 1
03.12.2023
Куяба
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Фламенго
0 : 3
30.11.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
1 : 0
24.11.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
1 : 1
12.11.2023
Флуминенсе
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Форталеза
0 : 2
05.11.2023
Фламенго
1' - 90'
45'
57'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
1 : 2
02.11.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Гремио
3 : 2
26.10.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
1 : 0
22.10.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
0 : 2
20.10.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 1
08.10.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
1 : 0
30.09.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 2
03.09.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Фламенго
0 : 0
27.08.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Коритиба
2 : 3
20.08.2023
Фламенго
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
1 : 1
14.08.2023
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
30.07.2023
Фламенго
1' - 80'
15'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Фламенго
1 : 1
22.07.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
0 : 0
16.07.2023
Фламенго
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
09.07.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
02.07.2023
Форталеза
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
26.06.2023
Фламенго
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
4 : 0
23.06.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 0
12.06.2023
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
1 : 4
06.06.2023
Фламенго
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Фламенго
1 : 1
28.05.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2023
Коринтианс
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
83
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+