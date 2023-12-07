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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Фламенго
Сан-Паулу - Фламенго: обзор матча 07 декабря 2023
Сан-Паулу
07.12.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
26'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Фламенго
Замена
Д. Коста
️️️️
В. Рато
86'
79'
Желтая карточка
Аллан
Замена
Т. Коста
️️️️
Лусиано
76'
Замена
Патрик
️️️️
Велингтон
76'
73'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
68'
Замена
Аллан
️️️️
Пабло
68'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Эвертон
Замена
Эрисон
️️️️
К. Паулиста
64'
56'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Жерсон
46'
Замена
В. Уго
️️️️
Л. Араухо
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
В. Рато
26'
15'
Желтая карточка
Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
10
Лусиано
(К)
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
30
Felipe Negrucci
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
47
Педро Вильена
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
30
Виктор Уго
АП
3-3-2-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
4
Бералдо
38
Паулиста
29
Майя
45
Мендес
25
Алиссон
10
Рато
9
Жуан
10
Лусиано
4-1-2-3
1
Росси
2
Варела
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
34
Велингтон
36
Патрик
36
Патрик
34
Велингтон
10
Рато
19
Коста
19
Коста
10
Рато
10
Лусиано
6
Коста
6
Коста
10
Лусиано
38
Паулиста
99
Эрисон
99
Эрисон
38
Паулиста
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
23
Пабло
29
Аллан
29
Аллан
23
Пабло
7
Эвертон
10
Рибейро
10
Рибейро
7
Эвертон
7
Араухо
30
Уго
30
Уго
7
Араухо
8
Жерсон
27
Энрике
27
Энрике
8
Жерсон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Фламенго
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
30
Felipe Negrucci
ЦП
47
Педро Вильена
АП
7
Давид
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
30
Felipe Negrucci
ЦП
47
Педро Вильена
АП
7
Давид
ЛВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
26
Talles Wander
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Сан-Паулу - Фламенго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Caio Max Augusto Vieira, Brazil
Стадион:
Морумби
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