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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Крузейро
Фламенго - Крузейро: обзор матча 28 мая 2023
Фламенго
28.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Крузейро
33'
Айртон
4'
Марлон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Крузейро
Желтая карточка
Айртон
90'
+4
82'
Желтая карточка
М. Хусса
Замена
В. Уго
️️️️
Т. Майя
81'
72'
Замена
М. Хусса
️️️️
Валлисон
Желтая карточка
Жерсон
66'
63'
Замена
H. Dourado
️️️️
Жилберто
63'
Замена
S.
️️️️
Уэсли
62'
Желтая карточка
Вилльям
Замена
Эвертон
️️️️
М. Франка
62'
58'
Замена
М. Витал
️️️️
Н. Моура
Желтая карточка
Г. Барбоза
56'
Желтая карточка
Т. Майя
53'
45'
+5
Желтая карточка
Р. Кабрал
Замена
Д. Луис
️️️️
Л. Перейра
37'
ГОЛ! 1:1!
Айртон
Пас отдал
Г. Барбоза
33'
31'
Желтая карточка
Уэсли
Пенальти не реализован!
Г. Барбоза
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
Марлон
Пас отдал
Б. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
26
Матеус Франка
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
80
Валлисон
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Никао
АП
5
Матеус Хусса
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Кунья
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Майя
8
Жерсон
26
Франка
9
Педро
9
Барбоза
4-1-2-2-1
1
Кабрал
2
Оливейра
4
Кастан
32
Формига
23
Марлон
36
Машадо
80
Валлисон
25
Моура
21
Уэсли
9
Родригес
9
Жилберто
4
Перейра
4
Луис
4
Луис
4
Перейра
29
Майя
30
Уго
30
Уго
29
Майя
26
Франка
7
Эвертон
7
Эвертон
26
Франка
25
Моура
10
Витал
10
Витал
25
Моура
80
Валлисон
5
Хусса
5
Хусса
80
Валлисон
21
Уэсли
33
33
21
Уэсли
9
Жилберто
99
99
9
Жилберто
Остались в запасе
Фламенго
Крузейро
23
Сантос
ВР
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Фламенго - Крузейро
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
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