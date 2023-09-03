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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Фламенго
Ботафого - Фламенго: обзор матча 03 сентября 2023
Ботафого
03.09.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
19'
В. Са
2'
М. Фрейтас (АГ)
73'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Фламенго
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Бруно
Желтая карточка
Ч. Че
86'
86'
Замена
Д. Луис
️️️️
Жерсон
Замена
Ж. Сантос
️️️️
В. Са
84'
77'
Замена
Т. Майя
️️️️
Аллан
77'
Замена
Эвертон
️️️️
Б. Энрике
73'
ГОЛ! 1:2!
Б. Энрике
Пас отдал
Л. Перейра
68'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
Замена
Ч. Че
️️️️
Габриэл
57'
Замена
Д. Коста
️️️️
Тикиньо
57'
Замена
Л. Энрике
️️️️
М. Сеговия
56'
Желтая карточка
В. Куэста
50'
45'
Желтая карточка
Б. Энрике
43'
Желтая карточка
Айртон
ГОЛ! 1:1!
В. Са
19'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Фрейтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
57
JP Galvão
ЦП
18
Габриэл
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
33
Карлос Эдуардо
АП
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
2-1-2-3-3
21
Маршал
31
Куэста
17
Фрейтас
57
18
Габриэл
27
Са
33
Карлос Эдуардо
7
Сеговия
9
Тикиньо
34
Адриэлсон
20
Перри
4-1-2-2-1
23
Кунья
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
29
Аллан
8
Жерсон
30
Уго
27
Энрике
9
Педро
7
Сеговия
11
Энрике
11
Энрике
7
Сеговия
27
Са
7
Сантос
7
Сантос
27
Са
18
Габриэл
3
Че Че
3
Че Че
18
Габриэл
9
Тикиньо
19
Коста
19
Коста
9
Тикиньо
8
Жерсон
4
Луис
4
Луис
8
Жерсон
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
29
Аллан
29
Майя
29
Майя
29
Аллан
27
Энрике
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Энрике
Остались в запасе
Ботафого
Фламенго
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
16
Уго
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
15
Данило
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ботафого - Фламенго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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