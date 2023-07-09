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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Фламенго
Палмейрас - Фламенго: обзор матча 09 июля 2023
Палмейрас
09.07.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
24'
Дуду
81'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Фламенго
Замена
Жаилсон
️️️️
Р. Риос
90'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Р. Вейга
90'
Замена
Фабиньо
️️️️
Г. Менино
90'
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
90'
84'
Замена
М. Франка
️️️️
Педро
81'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Э. Рибейро
Желтая карточка
Р. Риос
76'
75'
Замена
Б. Энрике
️️️️
В. Уго
73'
Желтая карточка
Ф. Бруно
Замена
М. Серкейра
️️️️
Артур
72'
59'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Эвертон
56'
Желтая карточка
Айртон
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Л. Араухо
Желтая карточка
Майке
35'
33'
Желтая карточка
В. Уго
ГОЛ! 1:0!
Дуду
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
26
Матеус Франка
АП
11
Андре Луис
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
13
Луан
15
Гомес
12
Майке
25
Менино
5
Риос
33
Рони
23
Вейга
37
Артур
92
Дуду
4-2-1-3
23
Кунья
43
Уэсли
15
Бруно
4
Луис
6
Айртон
29
Майя
8
Жерсон
30
Уго
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
37
Артур
26
Серкейра
26
Серкейра
37
Артур
25
Менино
5
Фабиньо
5
Фабиньо
25
Менино
5
Риос
16
Жаилсон
16
Жаилсон
5
Риос
23
Вейга
31
Гилерме
31
Гилерме
23
Вейга
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
7
Араухо
10
Рибейро
10
Рибейро
7
Араухо
9
Педро
26
Франка
26
Франка
9
Педро
30
Уго
27
Энрике
27
Энрике
30
Уго
Остались в запасе
Палмейрас
Фламенго
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Палмейрас - Фламенго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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