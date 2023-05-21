Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коринтианс
Фламенго - Коринтианс: обзор матча 21 мая 2023
Фламенго
21.05.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
90+4'
Л. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Коринтианс
ГОЛ! 1:0!
Л. Перейра
Пас отдал
Эвертон
90'
+4
90'
+1
Замена
А. Ромеро
️️️️
Ю. Алберто
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
В. Уго
83'
83'
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
79'
Желтая карточка
Кассио
76'
Желтая карточка
Б. Мендес
73'
Замена
Уэсли
️️️️
Адсон
Замена
А. Видаль
️️️️
Э. Пульгар
63'
Замена
Эвертон
️️️️
Педро
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
43
Уэсли
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
30
Виктор Уго
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Коринтианс
1
Кассио
ВР
4
Жил
ЦЗ
21
Матеус Биду
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
5
Мурильо
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
26
Матеус Франка
АП
7
Мариньо
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
16
Каэтано
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-1-3-2
23
Сантос
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Майя
8
Жерсон
30
Уго
9
Педро
9
Барбоза
3-1-3-1-2
1
Кассио
4
Жил
21
Биду
4
Мендес
15
Вера
5
Мурильо
18
Паулиньо
8
Майкон
10
Гедес
28
Адсон
9
Алберто
5
Пульгар
23
Видаль
23
Видаль
5
Пульгар
30
Уго
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
30
Уго
9
Педро
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Педро
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
9
Алберто
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Алберто
28
Адсон
20
Уэсли
20
Уэсли
28
Адсон
Остались в запасе
Фламенго
Коринтианс
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
26
Матеус Франка
АП
7
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
26
Матеус Франка
АП
7
Мариньо
ПВ
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Кристиан Барлетта
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Матеус Араухо
АП
20
Педро
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Фламенго - Коринтианс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Коринтианс
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Интеллектуальным способностям футболистов вынесли трагический вердикт
25 ноября
2
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+