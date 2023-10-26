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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Фламенго
Гремио - Фламенго: обзор матча 26 октября 2023
Гремио
26.10.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 29 тур
3 : 2
Завершен
Фламенго
76'
Феррейра
42'
Эвертон
89'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Фламенго
Замена
Б. Увини
️️️️
Ф. Кристальдо
90'
+6
90'
Желтая карточка
Э. Рибейро
89'
ГОЛ! 1:2!
Л. Араухо
Пас отдал
Э. Рибейро
84'
Желтая карточка
Л. Араухо
84'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
84'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Пабло
Желтая карточка
P. Geromel
78'
ГОЛ! 1:1!
Феррейра
Пас отдал
М. Вилласанти
76'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
В. Каннеман
69'
68'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
68'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
65'
Желтая карточка
Л. Перейра
Желтая карточка
Феррейра
47'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Бесоцци
46'
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Э. Пульгар
42'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Желтая карточка
В. Каннеман
26'
24'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гремио
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
48
Josué
ЦП
49
Araújo
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
7
Луан
АП
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Чапеко
34
Алвес
3
4
Каннеман
6
Рейналдо
18
Педро
20
Вилласанти
6
Виларди
77
Бесоцци
17
Галдино
9
Жоао Педро
4-1-3-2
1
Росси
43
Уэсли
23
Пабло
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
29
Майя
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
Кристальдо
25
Увини
25
Увини
Кристальдо
4
Каннеман
19
Кристальдо
19
Кристальдо
4
Каннеман
77
Бесоцци
11
Феррейра
11
Феррейра
77
Бесоцци
10
Де Арраскаэта
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
10
Де Арраскаэта
5
Пульгар
10
Рибейро
10
Рибейро
5
Пульгар
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
23
Пабло
7
Араухо
7
Араухо
23
Пабло
Остались в запасе
Гремио
Фламенго
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
2
Фабио
ПЗ
48
Josué
ЦП
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
51
Весли
ЛЗ
2
Фабио
ПЗ
48
Josué
ЦП
49
Araújo
ЦП
7
Луан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Гремио - Фламенго
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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