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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Фламенго
Коринтианс - Фламенго: обзор матча 08 октября 2023
Коринтианс
08.10.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фламенго
78'
Ф. Сантос (П)
55'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Фламенго
90'
+4
Желтая карточка
Б. Энрике
86'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Э. Рибейро
79'
Желтая карточка
Л. Перейра
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Сантос
78'
77'
Замена
В. Уго
️️️️
Т. Майя
76'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Уэсли
63'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Жерсон
63'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
Желтая карточка
Фагнер
58'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Уэсли
58'
Замена
Педро
️️️️
М. Рохас
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Пас отдал
Э. Рибейро
Желтая карточка
Л. Вериссимо
52'
Замена
Жулиано
️️️️
Р. Аугусто
46'
41'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Замена
Фагнер
️️️️
Б. Мендес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Майкон
ЦП
7
Матиас Рохас
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Коринтианс
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
20
Педро
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Эвертон
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
4-1-3-2
1
Кассио
6
Сантос
4
Жил
4
Вериссимо
4
Мендес
20
Москардо
8
Майкон
7
Рохас
7
Аугусто
9
Алберто
20
Уэсли
4-1-3-1-1
1
Росси
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
6
Айртон
5
Пульгар
29
Майя
10
Рибейро
8
Жерсон
27
Энрике
9
Педро
4
Мендес
23
Фагнер
23
Фагнер
4
Мендес
7
Аугусто
20
Жулиано
20
Жулиано
7
Аугусто
20
Уэсли
11
Ромеро
11
Ромеро
20
Уэсли
7
Рохас
20
Педро
20
Педро
7
Рохас
43
Уэсли
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
43
Уэсли
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
29
Майя
30
Уго
30
Уго
29
Майя
10
Рибейро
7
Араухо
7
Араухо
10
Рибейро
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
Остались в запасе
Коринтианс
Фламенго
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
15
Фаусто Вера
ОП
70
Рони
ЦП
9
Биро
ПВ
19
Густаво Силва
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Коринтианс - Фламенго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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