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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фламенго
Атлетико Минейро - Фламенго: обзор матча 30 июля 2023
Атлетико Минейро
30.07.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
33'
Паулиньо
80'
Д. Де Арраскаэта
87'
Уэсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Фламенго
90'
+4
Желтая карточка
М. Кунья
90'
+2
Желтая карточка
Г. Барбоза
Замена
Алиссон
️️️️
К. Павон
90'
+1
Замена
А. Кардек
️️️️
Отавио
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:2!
Уэсли
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
82'
Желтая карточка
Д. Де Арраскаэта
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Арраскаэта
80'
Замена
Т. Майя
️️️️
Ф. Луис
Замена
А. Франко
️️️️
Р. Батталья
74'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Р. Саравия
71'
65'
Замена
Л. Араухо
️️️️
В. Уго
65'
Замена
Эвертон
️️️️
Б. Энрике
46'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
46'
Замена
Пабло
️️️️
Л. Перейра
Желтая карточка
К. Павон
45'
+4
Желтая карточка
Эверсон
44'
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Р. Саравия
33'
25'
Желтая карточка
Л. Перейра
Желтая карточка
Р. Саравия
19'
15'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Матеус Франка
АП
11
Андре Луис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Эверсон
21
Жемерсон
21
Рабельо
13
Арана
20
Саравия
94
Отавио
6
Батталья
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
7
Павон
4-3-2-1
23
Кунья
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
16
Луис
29
Аллан
8
Жерсон
10
Рибейро
30
Уго
27
Энрике
9
Барбоза
20
Саравия
25
Мариано
25
Мариано
20
Саравия
6
Батталья
21
Франко
21
Франко
6
Батталья
94
Отавио
14
Кардек
14
Кардек
94
Отавио
7
Павон
30
Алиссон
30
Алиссон
7
Павон
4
Перейра
23
Пабло
23
Пабло
4
Перейра
16
Луис
29
Майя
29
Майя
16
Луис
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
30
Уго
7
Араухо
7
Араухо
30
Уго
27
Энрике
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Энрике
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Фламенго
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
26
Матеус Франка
АП
11
Андре Луис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
26
Матеус Франка
АП
11
Андре Луис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Атлетико Минейро - Фламенго
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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