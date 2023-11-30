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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Атлетико Минейро
Фламенго - Атлетико Минейро: обзор матча 30 ноября 2023
Фламенго
30.11.2023, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико Минейро
8'
Паулиньо
47'
Эденилсон
82'
Рубенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Атлетико Минейро
82'
ГОЛ! 0:3!
Рубенс
Пас отдал
К. Павон
Замена
Л. Араухо
️️️️
Э. Рибейро
76'
74'
Замена
А. Франко
️️️️
Паулиньо
74'
Замена
К. Павон
️️️️
М. Сарачо
Желтая карточка
Л. Перейра
73'
Желтая карточка
Жерсон
66'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Эвертон
63'
60'
Замена
Рубенс
️️️️
И. Гомес
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Т. Майя
55'
51'
Желтая карточка
Жемерсон
47'
ГОЛ! 0:2!
Эденилсон
Пас отдал
Паулиньо
Замена
Уэсли
️️️️
Матеузиньо
46'
46'
Замена
И. Рабельо
️️️️
М. Лемос
Желтая карточка
Ф. Бруно
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Сарачо
41'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Р. Саравия
8'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-3-1-2
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
2
Матеузиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
29
Майя
27
Энрике
9
Педро
7
Эвертон
4-1-2-3
22
Эверсон
20
Саравия
21
Жемерсон
13
Арана
3
Лемос
94
Отавио
88
Эденилсон
17
Гомес
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
2
Матеузиньо
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Матеузиньо
29
Майя
10
Рибейро
10
Рибейро
29
Майя
Рибейро
7
Араухо
7
Араухо
Рибейро
7
Эвертон
9
Барбоза
9
Барбоза
7
Эвертон
17
Гомес
8
Рубенс
8
Рубенс
17
Гомес
3
Лемос
21
Рабельо
21
Рабельо
3
Лемос
20
Саравия
25
Мариано
25
Мариано
20
Саравия
10
Паулиньо
21
Франко
21
Франко
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Павон
7
Павон
11
Сарачо
Остались в запасе
Фламенго
Атлетико Минейро
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Патрик
ЦП
30
Алиссон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Фламенго - Атлетико Минейро
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Маракана
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